受賄逾1.04億人民幣　山西省委前副書記商黎光囚終身

山西省委前副書記商黎光涉受賄逾1.04億元人民幣（約1.12億港元），案件周五（27日）在河南省洛陽市中級人民法院一審公開宣判。商黎光受賄罪罪成，法院判處無期徒刑，沒收個人全部財產。

法院審理查明，商黎光1999年至2023年利用擔任河北省紀委常委、秘書長、副書記、常務副書記，山西省委副書記等職務便利，為有關單位和個人在企業經營、工程承攬、案件處理、職務晉升等事項上提供幫助，非法收受上述單位和人員給予的財物。法院認為商黎光的行為構成受賄罪，金額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，遂作出上述判決，

另外，最高人民檢察院周五發布消息，甘肅省政府前黨組成員、副省長楊子興涉嫌賄賂、利用影響力賄賂罪，最高檢日前對其作出逮捕決定。資料顯示，現年65歲的楊子興是甘肅古浪人，以往在甘肅省林業廳、省委農工部、省農委、省兩西指揮部、省扶貧辦辦公室工作，曾擔任隴南市委副書記、定西市委副書記、市長等職務。至今年6月，楊子興因涉嫌嚴重違法違紀受查。