多項法例和措施將於明年元旦日生效　包括海上醉駕及酒店房租税

還有4日就踏入2025年，本港多項法例和公共事業收費亦將於明年元旦日起生效，涉及海上安全、稅收、環保、電費開支，涵蓋民生和人才輸入等多個政策範疇。其中，鑑於過去並無特定法例管制本港水域內的海上醉駕和藥駕行為，早前政府提出《海上安全(酒精及藥物)條例草案》並在今年6月獲立法會三通過，有關法例適用於香港水域內不屬於軍艦的船隻，任何操作在航船隻或於在航船隻上履行指定職責的人，醉駕、藥駕即屬違法，最高罰款25,000元、監禁3年及終身取消相關資格。執法人員可要求在航船隻上履行任何指定職責的人員提供樣本作檢查呼氣測試，或血液、尿液樣本以作化驗。

由2008年7月1日起稅率歸零的「酒店房租税」將在下周三起重新徵收，酒店或賓館須履行按季向稅務局繳交房租3%的「酒店房租税」和提交「酒店房租税」申報表的責任。每晚平均房租2350元的甲級高價酒店，需繳付70元的稅款；每晚平均房租380元的賓館，有關稅款則是11元。通常可供客人入住的房間不足10間；住房是由以非牟利社團經營；或住房日租低於15元，可獲豁免。

針對《控制危險廢物越境轉移及其處置巴塞爾公約》中有關管制電氣和電子廢物的越境轉移及妥善處理該等廢物的相關修正案將於明年元旦日起在國際上實施，本港的《2024年廢物處置(修訂)條例》亦同時生效，屆時任何人士都必須先向環保署申領許可證，方可在香港進出口電氣和電子廢物，如廢機頂盒、廢路由器、廢電源供應器、廢硬盤、廢固網電話和廢鍵盤等。新法例生效的頭6個月是適應期，環保署會在這段期間酌情處理涉及違規的個案。

至於明年一月一日生效的《牙醫註冊條例》首批修訂，會更新「從事牙科執業」的定義，只有註冊牙醫方可為另一人提供漂牙或牙齒美白程序；處方隱形矯齒牙套；以及進行牙齒貼片療程，同時也會落實非本地培訓牙醫來港的機制，非本地培訓牙醫如在指明機構服務至少五年，並獲機構在參照牙醫管理委管會的準則後，證明其表現令人滿意，便可申請過渡至正式註冊。

把保障額由50萬港元提升至80萬港元的銀行存戶存款保障優化措施，明年元旦日將邁向第二階段，有關措施包括為受銀行併購影響的存戶提供優化保障，以及要求計劃成員於其電子銀行平台展示存保計劃成員標誌。兩間電力公司亦由明年一月一日起調升電費，中電的燃料調整費會維持在2024年1月的水平，即每度電46.3仙，而2025年的平均淨電價為每度電144.3仙，較2024年上調0.98%。港燈明年的平均淨電費為每度電167仙，較2024年1月輕微上調1.5仙，加幅為0.9%。

「高端人才通行證計劃」年度更新的合資格大學綜合名單將於明年1月1日生效，同時會刪除4所歐洲院校，而名單新增的5所大學則包括沙特國王大學、智利天主教大學、中國科學院大學、瑞士凱撒里茲酒店管理學院、以及美國馬薩諸塞大學。

此外，九巴、城巴及大嶼山巴士將下月5日起加價，三間巴士公司已推出新收費表，其中九巴加4.3%、城巴獲加7.5%，大嶼山巴士加6.5%。政府預計實施新收費後，約八成乘客每程車費加不多於0.5元，約九成半加不多於1元。至於過境口岸接駁路線日的加幅則介乎5.4%至13%。