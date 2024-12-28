無喉患者手術植入輔助發音管　省內首例

施手術期間，團隊在電子纖維喉鏡和支撐喉內鏡全程可視化下操作，確保每一步精準無誤。

湖北省腫瘤醫院頭頸外科副主任醫師樊大慶團隊近日聯同麻醉科及內鏡室專家，成功為一名喉癌全喉切除術後失聲的男患者實施輔助發音管二期植入手術，使其得以重新開口說話，是省內首例輔助發音管植入手術，為眾多無喉人帶來重拾聲音的希望。

54歲陳先生因確診喉癌，上年5月接受全喉切除手術，術後失去說話能力。作為要常與客戶溝通的生意人，他覺得無喉人普遍使用的電子喉發音較機械化，難以接受，於是向湖北省腫瘤醫院頭頸外科醫護團隊求助，希望可快速發聲。醫療團隊周一（23日）在陳先生的氣管與食管壁之間植入輔助發音管，他翌日在醫護指導下，很快發出了「啊」、「哈」等聲音，並一次性從1數到20，感到無比振奮。

樊大慶介紹，輔助發音管的單向閥門設計除了防止食物返流到氣管引起嗆咳，也可使肺部氣流通過輔助發音管進入食管，使咽食管段黏膜產生震動，再加上口腔構音從而發聲。其主要優點在於發音成功率高達90%左右；說話更連貫，能提供接近正常聲音質量；學習周期短且操作簡便，患者一般經短期言語訓練後即可正常發聲。