當局指土地及資金是創科最大挑戰　冀社會尤其工商業界參與發展

港府推動香港發展為國際創科中心，創新科技及工業局長孫東今日(28日)在電台節目表示，香港要發展新的經濟增長點及新優勢，創科肯定是其中一個重要的體現，將科技轉化為生產力是發展創科的重點，政府未來最大挑戰，是團結社會各界尤其是工商業界一同參與，在未來5至10年，將創科產業搞上去，從而轉化為經濟增長。

孫指出，發展創科的挑戰包括土地和資金，未來會推出先行先試項目，冀吸引科研公司來港設生產線，為本地帶來實際經濟價值。他又提到《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》，目標將園區打造為世界級產學研平台，指園區會聚焦發展生命健康科技和人工智能等領域。

他稱，本港三大創科園區定位清晰，數碼港聚焦人工智能和數字化轉型，科學園是綜合創科園區，河套區則是本港和大灣區融合平台。河套區明年陸續落成，期望吸引龍頭企業或初創公司，包括生命健康科技、人工智能數據及新能源新材料等符合重點發展領域的機構來發展。。另外，對於有議員擔心河套區交通配套未能趕及啟用包括北環線仍未及竣工，孫表示關注，會探討有關情況。