酒店安裝鏡頭炒作偷拍牟利　35人落網

河北、四川、內蒙古、河南等多地公安機關近日聯手搗破一個犯罪團夥，通過非法安裝偷拍攝錄鏡頭、自導自演炒作偷拍現象氾濫、渲染製造恐慌情緒，最終達到吸粉引流、銷售偽劣防偷拍檢測儀器非法牟利目的。警方在破獲的多宗涉竊聽竊照等案件中，抓獲疑犯35名，查獲竊聽竊照設備30多件，扣押偽劣防偷拍檢測儀器4,000多套。

2023年9月至11月，四川某資訊技術有限公司前股東呂某組織多人在四川樂山、陝西漢中、河北石家莊等地部分賓館、酒店房間，非法安裝偷拍攝錄鏡頭，然後由該公司實際控制人李某行等人根據呂某等提供的資訊，入住已安裝偷拍攝像頭的賓館、酒店房間，使用其公司生產的防偷拍檢測儀器佯裝掃描發現偷拍攝錄鏡頭，再將過程拍攝成影片在網上發布，以推銷產品。2024年5月以來，李某行又與張某等人合作，把所謂檢測發現偷拍攝錄鏡頭的影片發到網上，對產品進行虛假廣告宣傳。2023年9月以來，上述各人以此非法牟利達數百萬元人民幣。

經檢測鑑定，該公司生產的防偷拍檢測儀器不能有效檢測發現WiFi攝錄鏡頭等，其實際性能與產品說明書、影片中宣傳嚴重不符。目前，呂某、李某行等人因涉嫌非法使用竊聽竊照專用器材罪、虛假廣告罪、生產銷售偽劣產品罪等，已被依法採取刑事強制措施。