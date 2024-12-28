汀九橋南行路段明日起試行事故偵察系統　遇危即時指示改行路肩

汀九橋南行往青衣方向的路段將於明日(29日)凌晨零時起試行智慧公路先導計劃，系統會利用人工智能技術偵察交通意外、靜止車輛或路面其他異常情況，並即時通知青馬管制區的管控人員跟進。交通事故發生，現場人員亦可利用路肩疏導交通，附近燈號和訊息顯示屏亦會向駕駛人士發提示，紓緩交通阻塞。

運輸署早前表示，汀九橋相關路段已加裝行車線管制燈號、可變訊息顯示屏及全面引入交通事故自動偵察系統，自動事故檢測系統即由視像鏡頭偵測異常情形，例如當車速放慢、停止或逆線行駛，可10秒內傳輸訊息予管制區同事，再作應對，相比以往平均要1分鐘，應對效率更快。

如發生事故需較長時間處理，現場人員可開放路肩，靈活應對以疏導交通，事故位置的行車線管制燈號和訊息顯示屏則會發出提示，指引隨後的車輛有序駛過，從而紓緩因事故可能引發的交通阻塞。

先導計劃將先試行一個月，運輸署指會密切檢視相關系統和技術的具體運作，並按實際需要適當調整。如試行順利，署方會持續監察並在約半年後進行中期檢討，評估成效。