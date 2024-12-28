河套園區第一期料明年中啟用　當局指第二期要下屆政府接棒開展

港府上月發布河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要，創新科技及工業局局長孫東今日(28日)在電台節目表示，該園區的第一期首批三座大樓陸續完工，計劃於明年中啟用，目前已進入最後階段，租務方面仍在洽談。而園區第二期發展正在規劃中，要下屆政府接棒將工作開展下去。

孫指出，香港園區的第二期的規劃涉及2030至2035年的發展重點，基本上已有定案，主要參考第一期用地的發展，包括地積比率及香港創科發展的優勢，再參照海內外園區的發展模式等，因第一期發展已有100萬平方米的樓面面積，第二期亦計劃有同樣的規模，合共超過原先整個園區120萬平方米樓面面積的預算規模，要重新規劃及進行環評工作。

對於有議員擔心河套區交通配套未能趕及啟用包括北環線仍未及竣工，難以應付未來人才往來需求，孫表示高度關注，指過去一直與相關部門磋商，在河套園新的規劃中，人流可能達10萬人，對周邊基礎設施要求會提升，部分交通規劃已在進行，例如園區連接粉嶺和新田公路的西面通道已在今年10月開通，而港鐵古洞站預計2027年竣工。