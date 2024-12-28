深圳5條新地鐵線今早開通　吸引港人搶搭頭班車

廣東深圳地鐵5條新路線周六（28日）開通營運，其中地鐵13號線南段來往深圳灣口岸站至高新中站備受關注，旅客從深圳灣口岸站C出口步行10分鐘便可到達出入境大廳，往返香港。開通當日上午，不少「地鐵迷」提早在站外排隊等候搶搭頭班車，也有不少香港旅行團前往等候新站開閘。

除13號線南段外，深圳地鐵3號線四期來往雙龍站至坪地六聯站、7號線二期來往西麗湖站至深大麗湖站、11號線二期來往崗廈北站至華強南站、12號線二期來往海上田園東站至松崗站，均在周六早上10時18分正式開通初期營運。

深圳灣口岸站內外人頭湧湧，大批民眾手持自拍棍用手機或相機拍攝，也有人舉起寫着「第一班車」字句的牌，在閘機前刷卡進站，奔向月台搭乘第一班車。等待頭班車的多數是學生，「地鐵迷」南山區小學生胡同學表示，已等待13號線8年時間，當前心情十分興奮，無法用言語形容開通的感受。在深圳灣口岸站乘車的香港市民郝女士亦表示十分高興，以前到深圳玩要轉車，現在方便很多。深圳市民張先生則說，以前從深圳灣口岸返回內地後需搭巴士，如今深圳地鐵發展速度非常快，十分方便。深圳市民顏先生也稱，地鐵11號線福星站對轉乘各線及通勤都非常方便。