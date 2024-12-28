餐飲業界料內地旅客消費力難回升至以往水平　惟仍會有生意做

聖誕假期剛剛完結，本身經營餐飲集團的優質旅遊服務協會主席黃傑龍指今年多了港人原意留港消費，加上一簽多行恢復，令市面變得熱鬧，估算餐飲業生意按月最多可升一至兩成，惟按年仍下跌一成，黃傑龍認為內地旅客消費力已正常化，與國際旅客貼近，不應幻想內地旅客消費力於短期內回升至以往水平，餐飲零售業界應要認清形勢，「你都會有生意做，當然就沒有以前那麼遍地黃金。」

而政府年中推出好客之道運動，黃傑龍指近半年收到不少商戶表示希望加入「優質旅遊服務」計劃，強調會重質不重量，未來會繼續推動業界提升服務，亦計劃來年將「優質旅遊服務」計劃擴大至更多行業。

至於社會有聲音認為可將「優質旅遊服務」計劃推廣至的士業界，黃傑龍表示過去最大的難題在於的士是隨手截，不會在看到「優」字後才上車，但現在有的士車隊，變化空間會較大，將來或有更多可能性。

另外，黃傑龍續指另一個重點想推動伊斯蘭飲食，期望更多食肆取得清真友善認證，尤其是當局在戰略上想尋找更多新客源，暫時而言中東、伊斯蘭旅客來香港不是最大份額，期望做好後可拓展中東及伊斯蘭客源市場。