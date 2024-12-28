影相黨疑重出江湖　議員稱曾有類似遭遇　指非城市之光

影相黨消失近10年近日疑似重出江湖，不少市民在網上社交平台及討論區分享，指在尖沙咀及中環碼頭等旅遊景點附近，出現懷疑偽網失聰的聖誕老人，在與遊客和市民合照後要求付款。議員江玉歡昨日(28日)亦在社交媒體上表示有相關經歷，指日前在中環嘉年華外遇到有人扮小丑在摩天輪一帶，見到遊客便趨前邀請拍照，奈何拍完後便拿出咭說是聾啞人士，每張相片需付款幾十元，同行由日本來港的友人亦認為手法極不誠實。

江玉歡又形容這類「公然騙徒」非城市之光，指其他旅遊城市鮮有這類當街騙人活動，呼籲執法部門必須加強在遊客區加強巡邏。而香港中華基督教青年會聯青聾人中心日前(25日)亦在社交平台表示，發現有人以簡體字假冒中心名義在街上找人拍照賺錢，澄清並非中心所為，指中心不會使用簡體字，呼籲市民切勿上當。

執法部門指在25日下午約2時半接獲一名女子報案，指在尖沙咀天星碼頭近五支旗杆有數人身穿聖誕服飾，懷疑假扮聾人呼籲捐錢，執法人員到場後向一名26歲內地女遊客問話，對方報稱只是與朋友穿着聖誕服飾，無問人拿錢，案件列作「投訴滋擾」。據了解這類案件由於並不涉及恐嚇勒索，亦不算乞求施捨，故無法立案，亦建議市民遇到類似情況可以拒絕付款。