熊貓無人機匯演今晚上演　西九將提早封路及人潮管理

全港首場《PANDA GO! 香港遊》煙火無人機匯演，將於今日(28日)晚上8時15分在西九文化區上演，該區將實施人潮管理措施，其中下午4時會因應人潮，藝術公園前往香港繽紛冬日巡禮聖誕小鎮和海濱草坪的入場路線，可能實施單向人潮管理措施，公園將禁止使用帳篷、摺疊椅和桌子；而傍晚6時起，博物館道和文化道將封路，屆時所有在封路範圍內巴士站及專線小巴站將暫停服務。

至於西九各個停車場(戲曲中心停車場除外)將於傍晚6時開始停止進出，直至道路解封，駕駛者應於下午5時30分之前將停泊駛離停車場，否則只能待人潮散去及封路措施後解除才能離開。

煙火無人機匯演期間，連接九龍站與西九的藝術廣場天橋亦將實施單向人潮管理措施。屆時，藝術廣場天橋將僅作為出口之用。前往藝術公園的訪客可經港鐵九龍站E4及E5出口，按照現場指示沿博物館道進入藝術公園。而人潮管理措施有可能因應大量訪客而提前實施。西九建議打算前往西九的訪客，預先計劃行程及提早到達西九。

是次匯演是全港首次以無人機搭載煙火的表演，將有1,000架無人機在10分鐘內交織出多款生動活潑的立體熊貓，亦展示極具香港特色的圖案，亦會見到香港6隻大熊貓的身影。另有逾100隻熊貓雕塑會今在西九文化區藝術公園的附近位置列陣，今晚與上空無人機展示的熊貓相映成趣。