元旦假期迎出入境高峰　預計日均205萬人次

國家移民管理局周六（28日）公布，元旦假期全國口岸將迎來出入境客流高峰，預計高峰時段集中在除夕晚上和元旦。日均出入境旅客將達到205萬人次，較去年同期增長18.8%。

隨著外國人過境免簽、免簽入境，以及內地居民赴港澳旅遊「一簽多行」、「一周一行」等政策持續優化。大型國際空港口岸出入境客流穩步增加，北京首都機場、上海浦東機場、廣州白雲機場、成都天府機場日均通關人員預計分別達4.1萬、9.4萬、4.3萬、1.6萬人次。毗鄰港澳陸路口岸旅客流量快速成長，珠海拱北、青茂、港珠澳大橋、橫琴口岸日均通關人員，預計將達共64.1萬人次。深圳羅湖、福田、深圳灣、廣深港高鐵西九龍站、皇崗口岸，預計日均共74.4萬人次。

國家移民管理局部署全國邊檢機關做好元旦假期口岸邊防檢查工作，加強出入境流量和口岸運行情況監測，強化提示引導，備足執勤警力，開足查驗通道，確保中國公民出入境通關排隊不超過30分鐘。協商推動部分重點口岸延長通關時間，最大限度便利旅客通關，確保口岸通關安全高效順暢。