空警3000首飛疑曝光　料具強大偵測及續航力

繼日前第六代隱形戰機在四川成都首飛疑被民眾目擊，周五（27日）再有最新型空警3000預警機的首飛照在網上流傳。分析認為，正當台海和南海局勢加劇，空警3000強大的偵測和續航能力，將為中國帶來更大優勢。

空警3000是以西安飛機工業集團研製的運20軍用運輸機為基礎改裝，最顯著的是大型旋轉雷達罩和尾部隆起兩個特徵。分析指出，為了在電戰和空中指揮上搶佔優勢，空警3000的大型雷達罩內部，很可能裝備「主動電子掃描陣列」（AESA）雷達，能360度覆蓋，距離偵測並追蹤海陸空目標。至於空警3000隆起的尾部，相信是整合先進通訊系統，很可能支持網絡中心作戰，能在複雜的戰鬥環境中充當空中指揮中心，協調多平台。

雖然大型雷達罩和電子系統大大增加飛機重量和阻力，限制速度和機動性。但對預警機來說，續航力和高效率才是優先考慮。據悉空警3000由渦扇20引擎驅動，能提供更佳的推力和燃油效率。高效引擎結合大機身，可裝載更多、更複雜、性能更優異的機載設備，允許更多的情報分析人員，讓預警機有更長的滯空時間等。

此外，一款重量僅35克的微型無人機「蜂鳥」在早前解放軍演習中亮相。無人機體積如拳頭大小，甚至可以放袋口袋。體積細小不僅讓它難以被常規武器捕捉，還可能攜帶小型爆炸物精確打擊，在戰鬥中不僅限於偵察，更具備攻擊能力。面對以巷戰作為抵抗手段的台灣，蜂鳥還能夠穿梭在狹窄和複雜的巷戰環境，如一隻貼身「偵察眼」。