大連企業團建要求員工吞火　律師稱或侵犯權益

遼寧女網民蓉蓉（化名）在社交平台發文舉報，早前參加公司安排的團建活動時，竟被要求「吞火」。有律師表示，企業組織員工團建時設置吞火等活動環節，可能侵犯了員工的權益。

蓉蓉周四（26日）表示，公司位於遼寧大連七賢嶺街，主營業務是網上教育，她入職不到一年。她指出，團建活動共兩天，第一天的主要是分組，讓組員相互認識。6組共60人向公司管理層展示「要贏、要掙錢」的感覺。到活動第二天上午，公司要求每個人都要參加。活動中，主持人要求參與者把棉花點燃後放進嘴裏。蓉蓉稱，大多數人都按要求完成項目，也有少數人未能完成。蓉蓉認為，公司組織的團建活動感覺不尊重人，又指要不是現在難找工作，會選擇離職。由於擔心遭公司報復，蓉蓉選擇不透露公司名稱。另因培訓時手機被沒收，她也沒拍到活動現場的照片。

吞火項目在一些專做團建的培訓公司已成為「標配」，活動描述成克服心理恐懼，增強自信心；學會用平常心對待、迎接新的、嚴峻的挑戰。不過芙蓉律師事務所主任陳平凡指出，像吞火的團建項目可能侵犯了員工的人身安全權、健康權、選擇權和尊嚴權，員工應透過內部溝通、集體協商、法律途徑或媒體曝光等方式來正確表達和維權。