網傳兩款六代隱形戰機試飛　俄專家稱數年內難服役

成都飛機工業集團（下稱成飛）研發世界首款第六代隱形戰機，周四（26日）在成都成功完成首飛後，再有消息指同屬中國航空工業旗下的瀋陽飛機工業集團（下稱瀋飛）同日也首飛另一款六代機。有人稱這是自工業革命以來，中國首次在一種重要軍事裝備的亮相上超越西方，引領世界。

成飛首飛的新一代戰機，集高隱身、高速度、高機動、長航程、大彈量、強攻擊能力和智能化於一身。畫面顯示該機機身編號是「360xx」，被認為說明它將來的代號很有可能是「殲36」。至於瀋飛的新型戰機，體積與成飛的新戰機同樣巨大，從網傳畫面所見，較伴飛的殲11大約一倍，因估計也是一款長航程、大彈量的戰機。瀋飛的新戰機樣式同樣採用高隱形設計，只是引擎數目不太明確，從畫面顯示尾部特徵看是雙發結構，未知其背部結構如何。其巨大的進氣口和尾噴口，推測可能使用一款超過殲11系列戰機使用的引擎。有猜測，六代機速度或超越4馬赫，較目前大多數空戰導彈還要快。

俄羅斯高等經濟學院歐洲與國際綜合研究中心主任、軍事專家卡申表示，目前未清楚網上公布的戰機是否真的是第六代戰機的原型機，還是仍是技術驗證機，甚至只是採用了與第六代戰機有關的一些重要技術的專用攻擊機，但假如真的是六機的原型機，「中國就是世界上第一個將這種戰鬥機原型機送上天空的國家」。卡申認為，即使在最有利的條件下，將這種戰鬥機投入大規模生產也需要至少5至6年，同時還需要幾年時間才能完全具備作戰能力，意味着中國不會在明天或未來幾年就會有這種戰機服役。