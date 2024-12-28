西藏青海現強降雪　多地晝夜溫差最高15℃

中央氣象台周六（28日）指，全國大部分地區周末繼續維持晴朗乾燥天氣，但西藏部分地區需警惕暴雪致災。同時自北向南最高氣溫將陸續上升，但多地晝夜溫差加大。

周六至下周日（29日）隨南支槽東移，加上水氣條件充沛、有利的地形抬升條件，西藏東部和南部、青海東南部將先後出現明顯降雪，局部地區有暴雪。而中東部依然沒有大規模降雨，雨雪零散且強度較弱。預計黑龍江中東部、吉林東部、新疆北疆北部和南疆盆地等地，周六有小雪或雨夾雪，其中西藏部分地區有暴雪。

冷空氣帶來的降溫影響進入收尾階段，北部大部分地區將率先升溫，長江中下游地區周日後陸續升溫。至下周一（30日），最高氣溫10℃線將北推至華北南部，長江中下游一帶最高氣溫將回升至15℃左右，氣溫較常年同期明顯偏高。惟周六後4天，大部分地區晝夜溫差可能接近或超過10℃，西北地區東部、華北西部和長江中下游多地晝夜溫差可達15℃左右。

受冷空氣疊加輻射降溫影響，湖北大部分地區周六最低氣溫跌至零下，武漢、隨州、孝感、十堰等多地氣溫刷新今年入冬以來新低，其中隨州最低為零下8.1℃、武漢為零下5.4℃。湖北省氣象局稱，今年最後一股冷空氣於周五（27日）抵達湖北，全省大部分地區最低氣溫同比下降5℃至10℃。