首場煙火無人機西九夜空匯演　6隻香港熊貓揮手講「Hello」

全港首場《PANDA GO! 香港遊》煙火無人機匯演，最終於今日(28日)晚上8時17分在西九文化區上演。1,000架無人機會在10分鐘內交織出多款生動活潑的立體熊貓，例如香港6隻大熊貓向市民說「Hello」，與維港夜景互相輝映，亦展示極具香港特色的圖案，例如電車及鐘樓。

無人機匯演分為7幕，先有熊貓倒數10秒，及後出現熊貓導遊向觀眾揮手和大叫「Go」，令現場人士歡呼不斷。接着的第3幕，無人機化身的熊貓趴在圍欄內，恍如早前熊貓雕塑展一樣，隔着圍欄與市民見面，部分無人機則發放瀑布型煙火，是首次結合無人機搭載煙火的一刻。

第4幕匯演則先有兩隻大熊貓圖案揮手說「Hello」，料為香港大熊貓「樂樂」及「盈盈」，之後有兩隻細熊貓登場，相信是港產大熊貓「家姐」、「細佬」，一家人登場。接着的一幕則見到多一對大熊貓出場，吃着紅蘿蔔及竹葉，似乎是「安安」及「可可」，皆為香港專屬IP《熊貓香港親友會》，為整個表演增添趣味和活力。

第6幕則有閃爍型煙火，配合無人機在空中畫出帆船、電車及鐘樓等具本地元素的圖案，在空中閃閃發光。最後一幕則見到爬行中的熊貓，配合瀑布型煙火，向觀眾說再見。每幕時間長短不一，大約20秒至50秒。煙火的點綴令無人機更璀璨奪目，而無人機也令一般只會墜落的煙火創造出不同效果，增加匯演的層次感。