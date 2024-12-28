房屋局稱會小心推進簡樸房規管　避免引起基層恐慌及混亂

政府要取締劣質劏房，但不少分間房需額外投資提升設施，基層人士擔心會推升租金。房屋局今日在社交平台表示，未來公營房屋供應會增加，連同約30 000個「簡約公屋」在內，未來5年（即2025-26至2029-30年度）總體公營房屋供應量將達189 000伙，約2.1萬個過渡性房屋單位亦可協助填補房屋缺口，該局指，政府會有序推進簡樸房規管制度，小心部署，避免引起分間單位居民混亂和恐慌。

有意見質疑政府只規管分間單位，對「籠屋」置之不理，房屋局則稱，政府已於1994年訂立《床位寓所條例》（第447章）以規管「籠屋」的運作。由於床位寓所已受現行法例規管，並須符合一定的結構及消防安全標準，不建議將這些處所納入「簡樸房」規管制度，以免重複規管。民政事務總署轄下牌照事務處會繼續加強就這些處所的的巡查執法和宣傳，包括「籠屋」、棺材房／床位、「太空艙」及其他形式和設計的床位租賃等。

當局又指，未來幾年公營房屋的供應將大幅增加，原本居住在分間單位的合資格住戶可上樓，料市場對分間單位的需求會漸漸下降。且原本劏房有超過七成、即約8萬個合資格單位會以「簡樸房」的形式出租，可紓緩居住需求。