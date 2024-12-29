議員指馬會需增設博彩項目　學者倡加強教育及執法「兩條腿走路」

香港非法外圍賭博近年愈趨活躍，單計今年6月至7月歐洲國家盃舉行期間，執法部門便拘捕735人，並檢獲逾6.92億港元的投注紀錄、逾250萬港元的現金及財物。今年初有政黨倡議政府增設籃球博彩項目，認為能夠有助打擊外圍賭籃球，並提升博彩稅收。消息透露，開設籃球博彩項目後，保守估計每年可為政府增加15億港元稅收。有議員認為，馬會有需要增設博彩項目，並宜選擇籃球等主流運動項目。有經濟學者則建議政府「兩條腿走路」，增加博彩項目之餘，亦應加強教育及執法。

近年市民參與非法外圍賭博的問題嚴重，特別是在大型賽事舉行期間，根據《賭博條例》，除了受規管的賽馬、足球博彩及六合彩，又或其他獲發牌批准的博彩場所(例如麻雀館)、以及獲法例豁免的賭博活動之外，其他賭博活動均屬非法。消息指，俗稱「外圍網」的非法賭博網站已由境外滲透至境內，惟網站的電腦伺服器卻設在歐洲，導致執法困難；加上外圍賭博花款多多，動輒有600多項，馬會則有較多限制，增加一項投注項目每每需時立法及審批，難與外圍網競爭。

消息人士又指，外圍集團毋須交稅，反觀馬會去年交近300億港元博彩稅、利得稅和獎券基金撥款。在千億財赤下若政府要擴闊稅基，不如容許馬會「金雞生多幾隻蛋」，增加博彩玩法，例如開設籃球、網球及一級方程式賽車等博彩項目。保守估計，單單開設籃球項目，每年就可為政府進賬15億港元稅收。新一份《施政報告》提出積極推動賽馬旅遊，消息指馬會正研究實行方案，相信可帶動旅遊業。

議員劉國勳認為，馬會有需要開設新的博彩項目，然而體育賽事五花八門，宜選擇例如籃球等主流的運動項目，事關熱門運動吸引人數眾多，開設相關博彩料有可觀收益之餘，亦可打擊外圍賭博。同籃球相比，一級方程式賽車較為小眾，若開設相關的博彩項目，稅收方面就不及主流體育項目。

經濟學者李兆波亦傾向有限度增加馬會博彩項目。他指出，馬會有不少收入用於支持社福及慈善機構，若增加博彩項目，除了馬會收入增加，政府亦可增加稅收，有望在社福方面投入更多資源。他建議政府及馬會可以做得「細緻啲」，例如增加賭博教育宣傳、識別並為病態賭徒提供支援等。現時科技發達，參與外圍賭博非難事，「叫人唔好賭冇可能」，倒不如讓市民在合法、受規管的途徑進行賭博。他強調，無論政府是否容許馬會增加博彩項目，都要加強執法，以打擊外圍賭博經營者及參與者。