酒店房租稅恢復徵收在即　業界望平台不收額外服務費

即將踏入新的一年，全港酒店及賓館需恢復徵收3%酒店房租稅，向政府庫房進帳11億港元，不過，新稅落實在即，酒店業界與訂房平台仍未商妥徵稅安排，曾要求政府暫緩執行房租稅的香港旅遊促進會表示，政府曾接觸業界、協助斡旋，但仍有部分網上平台(OTAs)仍拒絕代收稅款，或需採用其他方式提示旅客，來港取房時或需另外繳交稅款。他強調，現時酒店競爭劇烈，經營利潤微薄，只有5至6%，已有酒店「做不住」而轉型做青年宿舍等出租業務，期望各平台「手下留情」，不要向酒店徵收稅項引致的服務費。

酒店房租稅於元旦日(1月1日）開始落實，香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，明白政府有千億財赤，亦理解政府做，不過，房租稅落實過程與業界的想法有一定差距，現時幾乎所有旅客都會通過網上平台預定酒店，但有些平台會代收稅款，有些平台又拒絕代收，因此存在混亂。

崔續稱，顧客透過不同平台訂房，來港到酒店取房時，卻發現有的房租已含有稅款，有的卻需額外付款，造成無謂爭拗。他指，政府早前雖再接觸他們商討解決辦法，但業界就代收房租稅一事仍沒有共識，還需商討。崔定邦認為，若平台(最終)不代收稅款，希望平台在預定房間的訊息展示上，醒目提示提醒旅客需另外支付稅款，這亦不失為一種解決方式。避免酒店員工與旅客有爭拗。

談到稅項對旅客業的影響，崔定邦表示，現時酒店競爭劇烈，經營利潤微薄，只有5至6%，已有酒店「做不住」而轉型做青年宿舍等出租業務，期望各平台「手下留情」，不要向酒店徵收稅項引致的服務費，否則酒店勢進一步虧損。

當局介紹3%的酒店房租稅時曾指，租款只佔過夜旅客在港消費額的不足1%。以每晚平均房價約1,100港元的乙級高價酒店與約730港元的中價酒店為例，旅客需繳付的酒店房租稅為約33港元與約22港元。