東方日報A1：聖誕出遊盡興　帶疫入境　播毒不停

聖誕假期大批市民外遊，今日是回程高峰，本港出入境人次統計顯示，已有92.4萬港人在26日及27日返港，然而，外遊人群回港及本地市民節後疑似出現「假期病」現象！家庭醫生及醫管局數據都顯示，冬至及聖誕後求診人數有上升之勢，醫管局轄下公立醫院急症室首次求診人次最高曾逼近6,000，已達5,831人，內科住院病床「過夜」使用率多日破100%，即病床爆棚。有家庭醫生亦指，近期大量旅遊熱點有傳染病，包括流感、新冠等肆虐，疫情導致港人有「免疫負債」，估計大量市民外遊回港後各類病症恐有上升風險，飛沫傳播的病症尤甚。

政府出入境人次統計顯示，自冬至起外遊的市民於26日起陸續回港，26日有554,893名港人回港，同日港人出境人次為335,753，即淨入境港人人次達219,140名，是自本月20日起，入境港人首次超越離境人數。翌日即27日則有369,356名港人入境。兩日合共已有924,249人次港人回港。

回港人潮不絕，公立醫院亦連日錄得大量病人到急症室求診，多間醫院急症室輪候時間一度超過8小時。醫管局統計亦指，本月21日至27日間，急症室首次求診人次介乎4,692至5,831人，其中27日為最高，而平安夜（24日）及拆禮物日（26日）則各有約5,200人次。

公院內科病床亦連日爆滿，21日至27日期間，公院內科病床過夜使用率多日錄得超過100%，其中威爾斯親王醫院更一度錄得121%使用率。22日至27日期間，急症室每日有逾千人轉入內科，遠高於非高峰期的每日約850人。翻查往年資料，今年1月初急症室首次求診人次曾一度高達6,700人，料本港元旦日後的求診需求或進一步上升。

家庭醫生林永和指出，近期天氣轉冷，不論傷風感冒、上呼吸道感染，以及跌傷等病人都有所上升。據以往經驗，傳染病增加的情況會延續至農曆新年，甚至去到4月左右。近期多個港人外遊熱點的流感升溫，隨着上周末外遊市民陸續回港，流感、新冠等飛沫傳播疾病或會進一步上升。

他又指出，疫後復常，市民社交活動增加，各類感染亦有所上升，如日本早前爆發的第五病（俗稱「蘋果病」）、腺病毒感染，乃至近期內地的人類偏肺病毒（HMPV）。在「免疫負債」情況下，市民身體抵抗力減低，令病毒傳染力增加，提醒市民注意個人衞生，保重身體。

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