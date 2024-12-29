日本一周錄逾21萬宗流感　東京大阪福岡達警報級別

聖誕假是旅遊旺季，港人熱門旅遊地日本卻流感大爆發，日本厚生勞動省於27日公布最新流感監察，自12月16日至22日的第51周中，日本各都道府及縣市共報告了21.1萬宗流感個案，較去年同期的11.4萬上升近倍，全日本47都道府縣中有36個的流感傳播已達「警報」級別，包括港人常遊的東京、大阪、福岡。

厚生勞動省的公布顯示，第51周中，東京共呈報了16,727宗流感個案，該市轄下衞生機構平均通報流感個案高達40.02宗，較上周的17.36宗激增1.3倍。而11月初，該市的平均呈報數字僅得2.39宗，反映流感在短短一個月內急劇升溫。

另一港人熱門旅遊地點大阪，亦在第51周錄得13,953宗流感個案，轄下衞生機構平均通報流感個案更高達45.75宗，較上周的21.79宗亦增逾倍。福岡縣則呈報了11,853宗，平均流感呈報個案數達59.86宗。

縣一級行政區方面，神奈川縣當周感染流感的個案多達17,918宗，埼玉縣有13,326宗，千葉縣有12,187宗，愛知縣亦有11,074宗。各市轄下衞生機構平均呈報個案數字中，最嚴重的地區是大分縣，呈報案例平均高達82.64宗，而鹿兒島縣、千葉縣及佐賀縣均超過60宗，遠高於全日本平均42.66宗。