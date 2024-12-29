物業管理公司詐騙逾百人　3人判刑退賠逾97萬人民幣

陝西西安物業管理公司詐騙上百名市民一案，近日在西安市雁塔區人民法院空判。法院以合同詐騙罪對涉案3人判刑並處罰金，同時要求退賠因合同詐騙獲利的逾97萬元（人民幣，下同，約103萬港元）。

案情指，被告姚某甲、姚某乙、陸某等人，於2022年11月7日成立陝西梧悅桐物業管理有限公司，其中姚某甲負責財務、人事工作，姚某乙負責尋找房源，陸某則負責向租客出租。他們先與房東簽訂長期房屋租賃管理服務合約，約定按季度支付租金，並以長租房為由向房東要求兩個月免租期，再透過網路平台以低於市場價的價格及按年支付租金的方式吸引租客，並簽訂《房屋租賃合約》，以「高收低租」、「長收短付」的方式收取租房押金、房租等費用，利用時間差快速收取租客房租等費用獲利，導致逾百人受騙。

法院判處姚某甲有期徒刑4年3個月，並處罰金4萬元（約4.2萬港元）；姚某乙有期徒刑4年3個月，並處罰金3萬元（約3.2萬港元）；陸某有期徒刑4年3個月，並處罰金3萬元（約3.2萬港元）。目前在案退賠金額為逾60萬元（約64萬港元），將按比例退賠還受害人，剩餘逾37萬元（約39萬港元），法院責令姚某甲、姚某乙、陸某等繼續退賠。