南韓波音機降落衝出跑道撞牆斷開兩截　179死僅2人生還

南韓濟州航空一架波音737-800型客機周日（29日）早上降落全羅南道務安機場時，疑因發生鳥擊導致無法正常放下起落架，偏離跑道墜毀。機上載有175名乘客及6名機組人員，消防部門相信全機僅得2名獲救人士生還，其餘179人全部罹難，目前尋回120人的遺體，將循鳥擊及惡劣天氣等方向調查事故成因。務安機場則宣布，取消所有航班升降。

涉事客機編號7C 2216，於周日凌晨2時11分從泰國曼谷素萬那普機場起飛，同日早上9時07分降落務安機場時衝出跑道撞向防護牆，爆炸起火，冒出大量黑煙。失事畫面可見，客機着陸時沒有放下起落架，機腹着地，高速衝向跑道盡頭的防護牆，爆炸變成火球，炸出大量飛機碎片。客機機身毀成兩半，被大火吞噬，僅有機尾殘骸可辨認，圍牆亦被撞碎。

大批應急人員趕到現場，從客機後部開始進行救援，消防部門指大部分身亡乘客是被拋出機外，由於相信機上大部分人已死亡，已改變搜救重點為搜索遺骸，並在機場設置了臨時停屍間。當局指，機上乘客分別是173名南韓人、2名泰國人，獲救的包括1男1女空中服務員。

調查人員透露，客機原定早上8時30分降落務安機場，它首次接近務安機場1號跑道時無法正常降落，於是復飛試圖降落，結果發生空難。他續指，起落架無法正常放下後，客機試圖用機身着陸，卻未能減速，結果撞向機場末端結構。