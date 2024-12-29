檢方抗告得直　法院撤銷柯文哲等4人保釋

身陷京華城改建弊案及政治獻金案的台灣民眾黨主席柯文哲等5人上周五（27日）獲保釋，台北地方檢察署隨即就柯文哲等4人保釋提出抗告，認為有必要繼續羈押。高等法院周日（29日）裁定檢方抗告得直，撤銷原審裁定，發回台北地方法院重審。台北地方法院最快下午傳喚被告等人開庭。

高等法院認為，柯文哲等人涉及違背職務行為收受賄賂、圖利及公益侵佔、背信等嫌疑重大，部分罪名至少要判處5年以上有期徒刑，有逃亡、勾串共犯或證人之虞，而原審法官裁定時亦沒有具體說明，保釋條件如何防止被告逃亡。

台北地方法院合議庭上周五凌晨裁定柯文哲以3,000萬元（新台幣，下同，約723萬港元）交保、前台北市辦公室主任李文宗1,000萬元（約240萬港元）、台北市前副市長彭振聲500萬元（約120萬港元）、威京集團主席沈慶京4,000萬元（約964萬港元）、國民黨台北市議員應曉薇1,500萬元（約361萬港元）交保，均限制住居、出境及出海，且不得有任何接觸同案被告、證人的行為。除已認罪的彭振聲外，檢方對其餘4人交保提出抗告。

檢方認為4人涉貪污重罪、犯罪嫌疑重大，至今否認犯行，亦有共犯未到案，有勾串、滅證、逃亡之虞。高等法院上周六（28日）曾表示，經受理分案，合議庭仍在審閱卷宗，因為卷證較多，需要一些時間，至周日上午9時公布裁定結果。