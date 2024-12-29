低碳綠色科研基金批33資助涉1.47億　紅館加塗層年省30萬度電

全球各國推進綠色低碳轉型以邁向碳中和，環境及生態局（環境局）在2020年成立「低碳綠色科研基金」，重點支持屬於淨零發電、節能綠建、綠色運輸和全民減廢四個範疇的項目。環境及生態局局長謝展寰今日(29日)發表網誌，指基金至今已批出33個來自本地大學、公營科研機構和私營企業的科研項目，涉及總金額約1.47億港元，並透露環境局正協助兩間本地公司設立生產線，利用本地回收廢料升級再造成高價值產品，分別是聲學超材料產品，以及無電製冷和創冷產品的核心原料，促進香港綠色工業發展。

謝展寰指，最近分別與上述兩間公司代表會面，了解他們的研發成果及未來發展。其中本地綠色創科企業盧米科技(Lumi Technology) 獲環境局的「低碳綠色科研基金」資助330多萬港元，為期兩年，研發利用回收塑料升級再造高增值的聲學超材料技術，以應用於工地和室內的隔音裝置，以及揚聲器和耳機的聲學部件等。研發團隊在綠色科研基金的資助下，經過研究後，認為膠樽、餐具常用的塑膠物料如PET、PP和建築材料常用的PVC等 ，回收再造後適合生產聲學超材料。公司目前在內地回收塑膠和生產產品，而研發工作則在港進行。

環境局正在協助盧米科技在香港設立廠房，將項目的科研成果轉化為產品，大量回收塑膠，生產減噪產品。聲學超材料產品在香港的市場有非常多的應用場景，各種各樣的建築行業、公路和軌道交通的隔音降噪，以至香港現正推進的北部都會區建設和城市升級等，都會用到很多聲學建材。

另一間獲環境局協助在本地設立生產線的是本地科技初創公司創冷科技 (i2Cool)。i2Cool曾獲得「創新及科技基金」資助，研發具製冷效果的專利塗層，只需塗於建築物的屋頂或外牆，便能在毋須耗電下有效降低室內溫度，減低建築物耗電量。這項無電製冷技術更成功開發出「輻射製冷膜」，可貼合於建築物的玻璃幕牆，進一步拓展技術的應用範疇。

近年世界各地舉辦的體育盛事都以綠色低碳環保為辦賽理念，明年的第15屆全國運動會(全運會)部分項目將在香港舉行，為響應改造低碳場館措施，環境局建議在賽事場館天台塗上製冷塗層，其中一個主要比賽場館香港體育館(紅館)塗上塗層，便可以用較低成本改善室內熱環境，降低空調耗能並且實現節能減碳。

謝早前親身到體育館的天台感受相關變化，他指體育館的塗層覆塗面積包括天台表面及天台側牆，約為9700平方米，塗層預計可為體育館降溫至平均24度，每年可節省約30萬度電，相等於減少約150噸碳排放量。另一方面，塗上塗層後的天台防水層，因為溫度變化大幅減少，預計防水層的壽命亦可以得到延長，節省維修成本。