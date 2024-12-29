胎齡僅22周體形細過礦泉水樽　超早產女嬰出院

內媒上周六（28日）報道，上海市一名胎齡僅22周、體形比一瓶礦泉水樽更小的早產女嬰，在國家兒童醫學中心復旦大學附屬兒科醫院新生兒診療中心精心救治，近日終於順利出院回歸家庭。她刷新了上海市存​​活胎齡最小早產兒紀錄，亦標誌着復旦兒科醫院在超早產兒救治領域取得突破性進展。

早產女嬰樂樂（化名）今年7月27日生於國際和平婦幼保健院奉賢分院，由於出生後生命迹象微弱，體重僅有450克，各個臟器極度不成熟，醫院立即用氣管插管機械通氣、肺表面活性藥物及靜脈補液治療。接診後，復旦大學附設兒科醫院新生兒診療中心迅速回應，啟動綠色通道，爭取救治樂樂的時間。診療中心執行主任袁琳介紹，胎齡低於24周的早產兒在醫學被定義為「生存極限早產兒」，可能因器官發育極度不成熟，在呼吸、循環系統及神經發育等面臨巨大風險，容易危及生命，治療難度極高。

診療中心副主任張蓉介紹，醫療團隊在近5個月的治療期間密切關注樂樂病情變化，根據不同階段發育特點，制定周密而精細的呼吸、循環、神經和營養等全方位綜合管理，逐漸攻克各個複雜的醫療難題，協助樂樂逐漸成長。截至出院前，樂樂已矯正胎齡滿月，毋須吸氧輔助呼吸，口服乳量也很好，體重達2.74公斤，符合出院標準。

復旦兒科將建立長期的多學科團隊隨訪，持續監測樂樂的生長情況，特別是定期評估神經系統發育。袁琳指隨醫療技術和護理水平不斷提升，新生兒醫學的持續發展和更多前沿技術應用，將有更多超早產兒突破醫學上生存極限。