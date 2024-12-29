未來4天暖笠笠　除夕最高23°C　元旦過後又轉涼

新一年即將到來，在未來4天氣溫將稍為回升，其中除夕日(12月31日)預料最高氣溫攝氏23度，翌日(1月1日)元旦早上清涼，最低溫為攝氏17度。至本周後期將再度降溫，下周日(1月5日)適逢「小寒」，當日低見攝氏15度。今個年尾可以暖笠笠倒數，不過日夜溫差大，出門都要記得帶件外套！

東北季候風會在未來一兩日稍為緩和，但廣東沿岸早上天氣仍然清涼，日間氣溫稍為回升。天文台預料一股清勁的偏東氣流會在本周中期影響廣東沿岸，該區日間和暖。同時，一個低壓區會影響南海南部，與其相關的雲帶屆時會覆蓋南海北部。受另一股東北季候風影響，本周後期至下周初華南沿岸早晚清涼，日間天晴乾燥。

九天天氣預報顯示，明日(12月30日)一連4天氣溫稍為回升，但早上清涼，氣溫介乎攝氏15至23度，期間大致天晴及乾燥，相對濕度為45%至80%，初時部分時間多雲，日間短暫時間有陽光；本周五(1月3日)起一連5天氣溫下降，早晚清涼，介乎攝氏15至20度，期間大致天晴及乾燥，相對濕度介乎40%至75%。