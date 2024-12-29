深水埗「護動」嘉年華今舉行　工作犬現場演示工作内容

深水埗Running Pet「護動」嘉年華今日(29日)在饒宗頤文化館舉行，嘉年華不僅有導盲犬協助視障人士出行的示範與分享，還有多個紀律部隊的工作犬訓練示範。另外，現場還有多項與寵物的互動遊戲可供參與。

在此次嘉年華，香港導盲犬協會會派出視障人士及他們的導盲犬到現場作出分享及示範，市民可一睹導盲犬工作時的認真態度。翻查平等機會委員會數據，截至今年4月，全港僅有約50隻導盲犬，此次嘉年華也是難得能與導盲犬近距離互動的機會。同時，嘉年華現場還有紀律部隊的工作犬作訓練示範，這些「好朋友」們平時奮戰在工作前線，捨生忘死保護着市民的生命和財產安全，今次也能在嘉年華中與牠們互動。

另外，現場還免費提供寵物速畫，能讓各寵物主人能為愛寵留下一個美好回憶；還有由國際瑜伽導師免費教授的「狗狗瑜伽Doga」；以及主辦方推出的，主人及寵物於戶外互相合作的「Running Pet定向運動」遊戲等。不少市民也帶同自己可愛的寵物一起參與嘉年華活動，現場的小朋友們也與平時難得一見的各種工作犬親密互動。