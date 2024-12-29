下月中流感大機會達高峰期　許樹昌料雙疫夾擊難出現

冬季流感高峰期將至，有專家今日(29日)表示，由於聖誕多人外遊，港人熱門旅遊地包括日本、內地、新加坡及台灣都已爆發H1N1流感，加上衞生署因應疫後多人上呼吸道感染個案，調低流感確診比率基線水平，由以後百分之9.21降低一半至4.94，因此估計下月中進入流感高峰期的機會大。不過新冠病毒的升勢不及流感急，故預料短期內不會爆發，「雙疫夾擊」暫時不會出現。

香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌指出，現時病毒確診比率是百分之1.35，根據新的定義當超過4.94這個基數就會開始向上暴增，而此距離並不是特別遠，預計數周內都可能達該水平。至於會否如上次冬季流感高峰維持28周，許樹昌認為仍需要時間觀察，目前沒有「水晶球」可準確預測流感會爆發多久，但H1N1則在香港已經爆發全年，應該不會出現很大爆發，特別是整體多了百分之五的人接種流感針，劑數達174.5萬，隨接種率提高應該不會較去年冬季流感差。

不過許樹昌亦提到，現時本港的主流仍是H1N1，一旦主流病毒株由H1N1變成H3N2，不排除情況會因此而有所轉變，甚至令爆發期「駁著出現」。另外，許樹昌亦指留意到今年市民大眾戴口罩的意識有所鬆懈，相對於一年前現時少了很多人戴口罩，估計大約由4至5成人減少至現在只有兩成以下的人戴口罩。

另外，許樹昌續引述今年首7個月的數據，指兩至五歲未接種流感疫苗，感染而有併發症或死亡風險高過有接種的6.4倍，強調幼童亦有需要接種流感疫苗。至於有調查顯示，現時新冠疫苗整體接種率只有個位數，他續稱長者、長期病患等高危群組仍有接種新冠疫苗的需要，並解釋他們即使接種疫苗後抗體都不會持久，可能在4個月後再度跌至很低的水平。