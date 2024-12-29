更新版公務員守則生效近7個月　當局指心態培育屬長遠工作

當局指已在10多座政府辦公大樓舉行有關更新版《守則》的巡迴展覽。

隨着社會對政府和公務員的期望和要求日益提高，政府在今年6月初公布更新版《公務員守則》。至今生效近7個月，公務員事務局局長楊何蓓茵今日(29日)在社交平台貼文，指當局一直進行宣傳、培訓和解說工作，而過去多月已在10多座政府辦公大樓舉行巡迴展覽，最近也推出專題培訓網頁，讓各級公務員更清楚理解他們在一國兩制方針下的憲制責任和角色，以及須恪守的基本信念和操守準則。

楊何蓓茵強調心態培育是長遠的工作，未來當局會持續透過各級公務員的培訓項目，深化公務員對更新版《守則》的認識。

她又指踏入年尾，藉此感謝公務員團隊過去一年的付出和努力，充分展現出公務員團隊的專業和承擔，而展望來年，她鼓勵同事們繼續盡忠竭誠、積極熱心地服務市民，發揮好《守則》的精神，齊心建設更美好的香港。

更新版《守則》列明公務員團隊須共同恪守12項基本信念，包括維護憲制秩序及國家安全，並修改「盡忠職守」及「政治中立」部分，包括表明「不可以公務員身份批評任何政府政策」。