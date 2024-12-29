千人無懼低温創健步行紀錄　鼓勵長者建立恒常運動習慣

有機構為鼓勵長者建立達致世界衞生組織建議每星期的體能活動水平，長遠建立恒常運動習慣，推出為期3年計劃，鼓勵他們由步行開始，逐漸增加運動量，以提升身心健康。該機構又於冬至舉辦健步日，有近1,000名長者及其家庭成員於中西區海濱長廊 (中環段) 同創健步行紀錄，締造健康人生。

基督教家庭服務中心獲香港賽馬會慈善信託基金捐助推出為期3年的「賽馬會老友運動計劃 - 全城步賞．行住FUN」，為全港性大型健步行活動，該計劃於今年正式開始，旨在推廣長者健步行，透過體適能教練帶領下學習正確步行姿勢，鼓勵60歲或以上的長者以步行開始增加運動量。

香港賽馬會慈善事務總經理(體育)麥偉彬表示，體育及文化是馬會的重點慈善策略範疇之一，藉此貫徹馬會建設更美好社會的宗旨。馬會與基督教家庭服務中心攜手推動計劃，期望推動家人鼓勵長者持續運動，締造健康人生。

主辦機構特別在冬至當日舉辦了「快樂步行．一家FUN」健步日暨計劃開幕禮。健步日設有「個人組」及「家庭組」，主辦機構希望透過健步行，推廣運動對長者健康的好處，並推動家人鼓勵長者持續運動。活動吸引了近1,000名長者及其家人一同參加。有不少長者無懼低温，精神奕奕齊集中環海濱健步行。有參加者陪伴年長父母參與，一邊影相打卡、一邊完成整段路程，幕幕溫馨的家庭關懷場面。