內地女配碼賭博借25萬輸清　爭執驚動保安報案　女貴利被捕

澳門執法部門到場截獲曾某，期間疑人拒絕合作。

澳門發生「配碼」賭博，不法借貸事件，一名內地女貴利被捕。內地女子向貴利「配碼」賭博，歸還部分欠債後，要求取回借據不果，與放數女糾纏間驚動保安。澳門執法部門接報到場調查，截獲涉案放數女子。事主賭博過程中合共被抽取100,000港元利息，執法人員正追查多名在逃人士下落。

被捕放數女子姓曾，46歲，內地居民，報稱餐飲業主，涉「為賭博的不法借貸罪」送交檢察院處理。執法人員在拆禮物日(26日)接獲路氹某娛樂場保安報案，隨即派員到場調查。案中內地女子在路氹某娛樂場上周一(23日)下午輸清身上賭本後，向之前認識的曾某及其在逃同夥「配碼」，經協商，事主出資50,000元人民幣便可獲得300,000港元籌碼賭博，但每局以7、8、9點勝出需抽取注碼兩成作為利息，同時亦需簽署250,000港元借據。事主同意後向對方轉帳50,000元人民幣，並在貴利集團人員陪同下賭博。

事主翌日(24日)凌晨再將籌碼輸光，過程中合共被抽取10萬港元利息，被對方帶至房間洽談還款事宜，事主清還其中50,000港元後獲放行。事主26日凌晨1時相約曾女會面，要求取回借據，對方拒絕要求，雙方發生爭執，最終驚動娛樂場保安報案。執法部門到場截獲曾某，期間疑人拒絕合作，正在追查多名在逃人士下落。