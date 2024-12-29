的士裝Cam嗌晒救命　業界亂象急需改正

政府早前向立法會遞交的文件披露，建議立法規定所有的士必須安裝車廂攝錄機、行車紀錄儀（車Cam）及全球衞星導航系統（GPS），以及必須提供至少兩款電子支付方式。的士業界批評成本貴，更有司機指「佢夾硬裝，我咪退休囉！」《功夫茶》發現，部分的士業界手法不良的司機及政府以往懶監管的官僚習性，令的士形象一落千丈，多次鬧出濫收車資、拒載、兜路、服務態度惡劣等新聞。當局如今以的士車隊附以裝Cam及電子支付，嘗試去蕪存菁，出手無疑有點遲。

政府提出規管的士，的士業界高喊「救命」。政府估計符合規格的攝錄系統，其採購及安裝成本，每輛的士大約是3,500至5,300元不等。但消委會2020年公布關於車Cam的評測，當中指出拍攝表現獲4星的車Cam，售價介乎1,000至2,000元，令人質疑運輸署要求的攝錄系統，是否真的高規格得那麼嚴苛。政府報價「貴一貴」，有的士業界即「打蛇隨棍上」，指車主很大負擔，要求政府提供資助。有的士業界代表甚至引述政府指「如果成本大增，可以申請加價。」

據報道指，強制的士裝Cam是希望有助阻嚇及打擊的士司機的不當行為，提升的士駕駛安全，以及當的士司機及乘客出現爭拗時保障雙方權益。以全香港有18,163個的士牌，日夜兩更計算，即約有3.6萬多個司機，當中樹大有枯枝。當局想透過裝Cam打擊的士司機的不當行為，趕走業內的牛鬼蛇神，不是說絕不能夠，但要視乎如何定義不當行為。若然是濫收車資、拒載、兜路等，其實《的士司機違例記分條例》自9月22日生效後，截至12月10日，已經有26位的士司機遭法庭裁定違例，當中有17名的士司機被記10分，推行強制裝Cam，或會進一步收窄劣質司機的作惡空間。

諷刺的是，2018年運輸署與的士服務質素委員會推行「提升現職的士司機服務質素網上課程」，的士司機可自行上網學習，課程已包括與乘客的溝通及處理與乘客的衝突，明顯很多的士司機都無理會，否則的士不會負評如潮。

60年代的香港，當時的士司機是受薪，工作表現欠佳會被公司「照肺」，能力根本不足以應付工作需要，更是沒得留低。直至1964年，當局通過的士牌照以公開投標方式產生，吸引不少市民以個人形式「入場」，令原本「的士司機是的士公司打工仔」的局面受到嚴峻衝擊。

據資料顯示，全港的士牌中，約六成是由個人擁有，其餘是由公司持有。舉例說，即使1.8萬的士牌中的六成，真的有心做好管治，「我們一起談談如何可以改善的士服務質素吧」，但一百個人有一百個意見，一萬個人便有一萬道口水了。

以的士車隊來應對民意要求網約車合法化，的確是為官避事，避重就輕，但的士車隊再加強制裝Cam，就是一套針對一班說又不聽、教又不學、慢性淘汰劣質司機的組合拳。比起以往懶監懶管，令的士形象一落千丈，政府來一招借助的士車隊來管的士司機，今後只要施壓的士公司，就可以當是盡了責任，有做總勝過不做了。