周原遺址有新發現　出土逾200片甲骨

考古團隊在遺址出土刻有「秦人」的甲骨。

陝西省考古研究院上周六（28日）表示，本年陝西周原遺址考古發掘工作再有新進展，發現先周文化大型夯土建築群，以及西周時期宮城、小城、大城三重城牆，出土超過200片卜甲、卜骨，初步辨識出刻辭180字，內容有「秦人」等。

自3月起，陝西省考古研究院聯同北京大學考古文博學院等有關部門在遺址展開挖掘工作。團隊在遺址西南方王家嘴區域鑽探出先周文化建築帶，發掘出兩座大型建築，其中完整揭露一號建築面積超過2,500平方米，由門塾、東西廂房、前堂、後室及前後庭院構成，是周原遺址首座完整揭露先周文化大型建築。

考古團隊亦發掘了西周大城城牆東南城角、西南城角、東南城門等處，其中東南城門由城台、外甕城、南北門道、門塾、內甕城、入城道路、門內建築群等部分構成，規模宏大且結構完整。陝西省考古研究院院長種建榮認為，先周時期大型夯土建築群發現，為判斷周原遺址為滅商前周人都邑提供關鍵證據；而周原大城、小城、宮城三重城牆發現，不僅促進認識周原聚落形態與性質，也為中國城市發展史提供不可或缺研究資料。