中紀委發通知禁奢靡　防官員違規收禮

中紀委日前印發通知，要求各級紀檢監察機關做好2025年元旦及農曆新年期間正風肅紀工作，營造風清氣正節日氛圍。當局認為，節慶期間是「四風」問題高發期，需嚴防官員違規收禮、享樂奢靡問題等。

所謂「四風」，是指形式主義、官僚主義、享樂主義及奢靡之風。通知要求，各級紀檢監察機關要持續狠剎享樂主義、奢靡之風，對違規吃喝、違規收送禮品禮金、違規發放津貼補貼或福利、違規操辦婚宴借機斂財、公車私用等節日頑疾徹查嚴處，對「速遞送禮」、借培訓考察等名義公款旅遊等隱形變異現象露頭就打，大力糾治高檔煙酒茶、「豪華年夜飯」、節禮過度包裝等現象背後的享樂奢靡問題。

按照通知要求，各級紀檢監察機關要重拳糾治形式主義、官僚主義，堅決查處歲末年初以總結及推進工作為名搞文山會海，以及「指尖上的形式主義」等加重基層負擔等問題。要堅持監督、監管同向發力，督促糾治破壞營商環境行為，嚴防嚴治違規收費等嚴重影響市場秩序問題。要持續深化整治群眾身邊不正之風及腐敗問題，嚴肅懲治「蠅貪蟻腐」，用心用情解決群眾急難愁盼問題。