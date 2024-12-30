上海迪士尼樂園熱度降　代購考慮轉行

內媒上周六（28日）報道，國內出遊人次本年增長減少，主題樂園熱度下降。有民宿投資人透露，上海迪士尼樂園周邊民宿價格接近降至歷史冰點，代購園內產品商家甚至考慮轉行。

根據文化和旅遊部數據顯示，2024年前三季度國內出遊人次達到42.37億，國內遊客出遊總花費4.35萬億元（人民幣，下同，約4.61萬億港元），兩項數據同比增速較去年放緩。民宿投資人朱偉透露，如今上海迪士尼樂園住宿詞條搜索熱度已大不如前，有些民宿老闆為了爭搶客流，甚至免費提供從上海浦東國際機場接機服務，只好開始把投資重點轉移到西北地區，理由是當地自然景觀更受歡迎。

代購商張小蕾透露，今年多款上海迪士尼樂園周邊產品行情不佳，代購囤積商品後銷售並不樂觀，一款新品從最初溢價接近400元（約424港元）到最後跌至成本價。對於上海迪士尼樂園針對多款高階年卡新增10萬元（約10.6萬港元）消費累計限額，她稱代購商根本不夠用，如今購買周邊產品成本比起以往較高，打消代購周邊產品意願。另一名代購同樣稱，以前不限額時月入能過1萬元（約1.06萬港元），現時就算全職月入只能賺數千元。