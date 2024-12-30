為探望生病住院父親　柯文哲自願戴電子腳鐐

台灣民眾黨主席、台北市前市長柯文哲因涉京華城容積獎勵案及政治獻金爭議被起訴，原先獲准以3,000萬元（新台幣，下同，約720萬港元）保釋，但檢方提抗告，台北地方法院經重開羈押庭後裁定柯准以7,000萬元（約1,680萬港元）交保及戴電子腳鐐。民眾黨立委黃珊珊透露，戴電子腳鐐是柯文哲自願的，因他希望能探望生病住院的父親柯承發。

台北地院周日（29日）針對柯文哲等4名被告交保裁定重開羈押庭，經檢辯隻方3小時攻防後，審判長諭知柯文哲交保，並以電子腳鐐科技監控，限制住居、出境及出海，且不得有任何接觸同案被告、證人的行為。黃珊珊對此表示，法官在這麼大壓力下，認為沒有羈押的必要，是需要非常大的勇氣，呼籲民眾黨支持者要尊重法官的裁定。她透露，柯文哲唯一希望能到新竹探視住院的父親，不要被限制只能在台北，因此願意佩戴電子腳𨯈，「這是阿伯（柯文哲）的選擇，我們尊重他」。另黃珊珊表示，上一筆保釋金已經籌得很辛苦，周一（30日）上午會想盡辦法，在黨公職的能力範圍之內籌錢，「下午接阿伯回家」。

民眾黨對媒體表示，針對地院重新裁示結果，增加保釋金額、電子監控等措施，再次表示遺憾。民眾黨批評，北檢絲毫不掩飾政治辦案的企圖，以抄家滅黨的方式，不僅想關押柯文哲，更是想打擊第三勢力，藉由司法之手，讓台灣政治掀起寒蟬效應，排除政治異己。面對北檢政治掛帥，重創台灣司法威信，侵蝕台灣民主法治基礎，民眾黨絕對不會屈服，會全力支持柯文哲捍衞清白，也不容台灣社會民主法治的根基被北檢任意踐踏。另針對柯文哲公開表達辭去民眾黨主席一事，民眾黨表示將盡速召開臨時中央委員會處理相關事宜。