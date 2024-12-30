緬北明家犯罪集團案　39人被提起公訴

緬方早前在雲南口岸向中方移交被抓獲的明國平等人。

中國傳媒周一（30日）從浙江省溫州市人民檢察院獲悉，當日溫州市人民檢察院經依法審查，對長期盤據緬北果敢、依托武裝力量、大肆實施針對中國境內公民的電訊網絡詐騙等犯罪的明家犯罪集團成員及關聯犯罪集團39人提起公訴。

報道指，溫州市人民檢察院對明家犯罪集團成員明國平、明珍珍、明菊蘭、畢會軍、周衞昌、羅家良等人，根據《中華人民共和國刑法》和《中華人民共和國刑事訴訟法》等相關規定，以涉嫌詐騙罪、故意殺人罪、故意傷害罪、非法拘禁罪、開設賭場罪、販賣毒品罪、組織賣淫罪等向溫州市中級人民法院提起公訴。

中國持續打擊涉緬甸的電訊網絡詐騙犯罪，去年底公開通緝緬北果敢自治區電騙犯罪集團重要頭目明學昌、明國平、明菊蘭和明珍珍等人，指以明學昌為首的犯罪集團長期組織開設詐騙窩點，公開武裝護詐，實施針對中國公民的電騙犯罪活動，詐騙數額巨大，在公安機關嚴打高壓態勢下仍不收手，繼續大肆組織違法活動，同時涉嫌故意殺人、故意傷害、非法拘禁等多種嚴重暴力犯罪，情節極其惡劣。去年11月底，明國平、明菊蘭、明珍珍被緝拿歸案，首犯明學昌畏罪自殺。