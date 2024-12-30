少年殺同學埋屍案宣判 2人獲刑一人矯治教育

河北省邯鄲市肥鄉區今年3月發生3名13歲少年殺死同齡同學埋屍案，轟動社會。案中三名被告少年其後被追究刑責，河北省邯鄲市中級人民法院周一（30日）一審公開宣判，對被告張某某判處無期徒刑，剝奪政治權利終身；對被告李某判處12年有期徒刑；另對被告馬某某則不予刑事處罰，並進行專門矯治教育。

法院經審理查明，張某某、李某與同班同齡同學王某某存在矛盾，經張某某提議，二人多次共謀殺害王某某後平分其錢財。張某某選定一廢棄蔬菜大棚為作案地點，並提前攜帶鐵剷挖坑準備。今年3月10日下午，張某某將王某某騙出，李某駕駛電動單車載馬某某，張某某騎電動單車載王某某，四人一同前往張某某事先選定的蔬菜大棚。途中，李某受張某某指使將二人欲殺害王某某一事告知馬某某。

四人進入大棚後，張某某首先持鐵剷動手殺害王某某，李某幫助控制王某某，馬某某見狀離開大棚。張某某、李某殺死王某某後將屍體掩埋後，張某某等人駕駛電動單車逃離現場，張某某將王某某手機微信帳戶中的錢轉入自己微信後與李某平分，又將王某某手機卡取出指使馬某某砸毀，手機則交由李某拋棄。案發後，馬某某首先交代並指引公安人員找到埋屍現場。

河北省邯鄲市中級人民法院認為，張某某、李某故意非法剝奪他人生命，其行為均已構成故意殺人罪。兩經預謀後將被害人殺害並埋屍，手段特別殘忍，情節特別惡劣。二人作案時已滿12歲不滿14周歲，依刑法規定應當負刑事責任。馬某某參與了張某某、李某殺害王某某的共同犯罪，但鑑於馬某某未參與犯罪預謀，未實施具體加害行為，依法不予刑事處罰。