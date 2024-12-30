牙科街症今起可網上登記取籌　截至上午11時共565位登記

排隊輪候牙科街症服務已正式成為歷史。今日(30日)是首日推出牙科街症網上登記系統，以登記系統取代市民親身到診所排隊取籌，減省現場輪候的時間，截止早上11時為止，登記系統共有565位已成功登記，但仍有部分長者誤到現場排隊，診所職員已當場協助他們到網上登記服務。

登記系統可協助市民預約指定牙科診所翌日的牙科街症服務，當中會有一半名額優先分配給65歲或以上的長者。衞生官員今日見記者時表示，此登記系統比以往進步，部分名額將優先分配予長者，有助有需要的弱勢人士享用牙科街症服務，長者毋須再到現場排隊；他又指雖然仍有12位長者到荃灣牙科診所、5人到元朗診所、3人到粉嶺診所現場排隊，但診所職員已隨即協助他們進行網上登記，「三、兩分鐘已幫佢哋整咗」，讓長者可以回家等候。

衞生官員又稱，網上登記系統是希望香港整體做到智慧城市，網上程式是大方向，相信隨着人口老化，長者會逐步學習應用，若有需要長者到診所現場後也會有職員幫忙，而此系統亦令診所比起以往更節省人手，因以前到場排隊或會受到天氣影響、甚至在數小時內需要有人手幫助長者進行登記。