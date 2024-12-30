除夕港鐵多線通宵服務　跨境直通巴加密班次

為配合在維多利亞港舉行的煙花匯演以及相關節日慶祝活動，運輸署提醒新年除夕夜(31日)將實施特別交通及運輸安排，港島線、荃灣線、觀塘線、將軍澳線（北角至寶琳段及調景嶺至康城段）、南港島線、東涌線、東鐵線（金鐘至上水段）、屯馬線，以及輕鐵線第505、507、610、614P、615P、706及751號會通宵提供服務。另外，15條特別巴士路線將會於一月一日凌晨提供特別巴士服務，多條巴士路線則會加強服務或延長服務時間。

羅湖口岸旅客清關服務延至元旦日凌晨2時，而東鐵線往羅湖的尾班車將於凌晨零時56分由金鐘開出，往金鐘的尾班車則將於凌晨2時30分由羅湖開出，如果未能趕及往羅湖尾班車，東鐵綫會通宵服務，旅客可在上水站乘九巴N73往新田皇巴站，轉乘皇巴到落馬洲/皇岸口岸過境。

跨境直通巴亦將加密班次。永東直巴營運副總監謝蔚俊在電台節目表示，當晚凌晨將有直通巴由油麻地開出，經西九匯民道，接載觀賞完煙花匯演的旅客前往深圳灣口岸，預料凌晨起至清晨6時，每半小時一班車，並視乎人流加密至每15分鐘一班車。他又預計一簽多行恢復後，來港跨年的內地旅客會較去年多1成至1成半，並有6至7成人會經鐵路返回內地，相信有足夠巴士接載旅客。