少年殺同學埋屍一被告逃刑罰　專家稱辦案嚴寬相濟

河北邯鄲少年殺死同學埋屍案件周一（30日）一審宣判，3名被告中，一人被判囚終身、一人判刑12年，另一人不予刑事處罰。此案引起社會巨大關注，有民眾強烈要求嚴懲罪犯，為死者討回公道。最高人民檢察院當日在官方微博轉載專家文章，指此案辦理嚴格遵循了依法辦案的法治原則。

清華大學法學院教授張建偉認為，對於低齡未成年人的惡性犯罪，依法追訴，不能聽之任之。這宗案件，最高檢經過對事實和證據的認真審查判斷，依法作出核准追訴的決定，符合全社會對於這起案件伸張正義的強烈期待。其次，未成年人尤其是低齡未成年人心智未臻於成熟，理性不夠健全，對於未成年人犯罪，需要比照成年人犯罪給予從寬處罰。對於未成年人也不適用死刑，這是很多國際上刑事司法的通例，也是中國刑法文明的標誌之一。

張建偉又指出，參與此案的被告各自的犯罪行為、具體情節和應當承擔的罪責，可能存在差異，不能等量齊觀。這案中，第三被告雖然參與了共同犯罪，但未參與犯罪預謀，未實施具體加害行為，根據刑法第17條第5款規定，不予刑事處罰，依法進行專門矯治教育，在一定期限內限制其人身自由，在封閉場所對其進行矯治和教育，符合這一案件應有的罰當其罪、各得其所、教育挽救的正義標準和刑事政策。