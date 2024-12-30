涉5萬元賄講師助入讀理大　男子否認控罪　排期明年2.24審前覆核

廉政公署早前落案起訴一名內地商人，指他以5萬港元行賄香港理工大學（理大）專業進修學院一名高級講師，要求對方協助他入讀一個學位銜接課程。案件今(30日)在西九龍裁判法院再訊，被告否認控罪，裁判官把案件排期於明年2月24日作審前覆核，以等待控方索取化驗報告。被告續准以5,000港元現金保釋。

38歲被告康杰，報稱為經理。他被控一項向代理人提供利益罪。控罪指，被告於2024年11月4日在香港，無合法權限或合理辯解而向代理人，即專業及持續教育學院有限公司（理大附屬機構）高級講師留金騰，提供形式為一筆5萬元的饋贈、貸款、報酬或佣金，作為該留金騰作出與其主事人的事務或業務有關的作為，即取錄他修讀由專業進修學院提供的中國語文及文化學士學位課程的誘因或報酬，或由於留金騰作出上述作為而向他提供利益。

控方指，將在審訊中傳召8名證人，包括4名市民及4名廉署人員，而被告的錄影會面長約4小時，與案相關的閉路電視片段則長約2小時。辯方指會爭議錄影會面內容，但不爭議閉路電視片段內容。

理大專業及持續教育學院轄下的專業進修學院提供多個自資學士學位銜接課程。課程申請人必須持有相關認可學歷，以及符合一定英語資格水平。如申請人不具備相關英語資格，會獲安排接受英語面試，通過面試者會被視為已達英語資格。被告欲報讀理大專業進修學院一個自資學士學位課程，並於今年先後兩次參加英語面試，但均未能通過考核。

案件編號：WKCC 5051/2024