麥當勞飄香半世紀　元旦請港人搭天星小輪　儲齊印花任食巨無霸

香港麥當勞自1975年於銅鑼灣成立首家分店，至今於維港飄香半世紀。麥樂雞、魚柳包等經典美食，對生活急促的香港人而言，實屬「平、靚、正」之選。值此五秩榮慶之際，麥當勞行政總裁黎韋詩表示，香港麥當勞屢創業界先河，包括推出本地獨有美食、推動無煙食肆、24小時營業餐廳等，由1975年紮根至今，已成港人生活中的一部分。半世紀以來，香港麥當勞有賴顧客鼎力支持才成就這一里程碑。2025年1月起，將推出多項活動及優惠回饋香港市民，包括1月1日邀請全港市民免費乘坐天星小輪，以及打卡集印及餐飲優惠等。

為復刻1976年巨型巨無霸乘小艇橫渡維港的經典場面。1月1日起，麥當勞主題天星小輪將往來維港兩岸，並免費讓全港市民搭乘。船身及船內均以麥當勞樂園人物為裝飾主題。船上亦設置麥當勞叔叔長凳，市民可以維港為背景與麥當勞叔叔打卡留念。

其次，麥當勞將在全港50個地點，限時設置麥當勞叔叔長凳。市民拍照打卡之餘，亦可掃描長凳上的二維碼，參與麥當勞APP「回憶麥麥stamp」印章收集活動，每張長凳都代表不同的印章，收集指定數量印章即可獲得獎品。首50名集齊50個印章的參加者更可贏得365日免費吃巨無霸全餐的大獎。

此外，在餐飲優惠方面，1月1日起，麥當勞將提供全日早餐，大受歡迎的楓糖班戟漢堡系列套餐將全日供應。1月2日起，麥當勞APP亦會推出一連7日「麥麥celebrate」優惠，包括10港元9件麥樂雞及20港元的脆辣雞腿包套餐等。