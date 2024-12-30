千億財赤　行會成員倡取消60至64歲2蚊任搭　公僕「減肥膏」

政府早前公布本年度財赤達千億港元左右，身兼行政會議成員的飲食界議員張宇人認為不少「開源」的方式都不識合現時經濟狀況。他指本港目前60至64歲人士大多有工作，給予他們長者2元乘車優惠資格與政策原意有出入，認為應該取消，又認為現時公務員有「肥膏」，重點是「減肥膏」而非一刀切減人，認為有很多空間。

面對千億財赤，張宇人認為今年「不適宜叫政府使錢」，相信去年樓市「撤辣」能令交投和印花稅收益增加，又認為現時「啲樓起得七七八八、收收埋埋啲地又冇幾多」地產商會考慮買地。他說，去年首9個月股票達數百億，認為尾後數月亦可達數千億，相信「開源」方面「你乜嘢新稅都唔加都係ok」。

政府在2022年起將長者2港元乘車優惠資格放寬60歲或以上人士，此後計劃的開支便大幅上升，由2021/22年度的13.95億港元增至2023/24年度修訂預算的39.99億港元，佔政府開支0.7%。被問及政策是否放得太鬆需要收緊，張宇人指長者2港元乘車優惠的原意是鼓勵長者多出行、多見家人，別因車費貴而卻步，指當時政策放寬予60至64歲人士是與初衷有出入。

他指本港目前60至64歲人士大多有工作，認為應該取消對他們的津貼，以節省資源。他又認為長者2港元乘車優惠亦可按通脹或其他指標增加向長者的收費，認為車費增加但不調整收費，只會令當中開支差額愈來愈大。

對於跨區交通津貼，他以各區的洗碗工人薪金為例，指往時或會認為沒有公屋的地區薪金較高，鼓勵相關工作者都較遠地方工作，但現時市場因難工種請人而有調節，認為應一併取消，反問：「政府無錢啦，仲需唔需要幫啲有工作做的打工仔女跨區津貼呢？」

勞工及福利局早前指134萬人已經申請綠悠卡，剩餘未申請綠悠卡的7萬多長者，過半居住在安老院舍。與此同時，當局推算本港2028年會再增加38萬名長者，佔人口28%。被問及是否需要進一步效法其他地區將福利年齡提升，張宇人指這是需要全港市民討論的另一議題，不是現時需要考慮的，但單靠減少福利開支不能解決千億財赤。

他又提及現時公務員有「肥膏」的問題，認為現有不少先進科技，「咁我哋係咪仲要4個人坐係度，做2小時就等收工呢？可唔可以將個啲位收縮嗰啲位到去1個位、2個位？」他說，重點是「減肥膏」而非一刀切減人，認為有很多空間。

被問及公務員應否減薪，他指凍薪或減薪「好易做」，但認為要考慮公務員士氣問題。他指出部分須合作的官員深夜仍致電給他，認為署長級以上政府人員常工作至通宵達旦、周末也要上班，認為一刀切不好。

他又指學生數目由2007年至今大幅減少，但中小學開始卻年年上升，直指：「佢哋(中小學)好多錢嘅，佢哋最大嘅困難係咩呢？點樣使鬼晒佢啦，等明年唔好減。」他認為應當考慮縮減開支。