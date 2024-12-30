涉網上發布煽動意圖訊息　前社民連成員還押至明年2月再訊

前社民連成員周劍豪被指在今年3月至11月期間，在社交媒體發布逾百則煽動貼文，包括形容港府為獨裁政權。他被控明知而發布具煽動意圖的刊物罪，違反《維護國家安全條例》，案件今（30日）在西九龍裁判法院再提訊。被告暫毋須答辯，裁判官應辯方要求，將案押後至2025年2月27日再訊，被告續還押。

57歲男被告周劍豪，控罪書上報稱是兼職展場雜工。據了解，周是前社民連成員，過往曾出席社民連的示威活動。控方表示準備好答辯，辯方申請押後，以便進一步索取指示，及等待「快必」譚得志案終審上訴結果。裁判官遂應要求，押後案件至明年2月27日再訊。被告沒有保釋申請，繼續還押。

被告被控於2024年3月26日至2024年11月12日期間（包括首尾兩日），在香港，明知刊物具煽動意圖而發布該等刊物，即在Facebook、 Instagram及Threads發布陳述、相片、圖片，及/或影片，具意圖引起中國公民、香港永久性居民或在特區的人，對《中華人民共和國憲法》確定的國家根本制度的憎恨或藐視，或對其離叛；引起中國公民、香港永久性居民或在特區的人，對特區的憲制秩序、行政、立法或司法機關的憎恨或藐視，或對其離叛；煽惑他人企圖不循合法途徑改變中央就特區依法制訂的事項；或在特區依法制訂的事項；及/或煽惑他人作出不遵守特區法律或不服從根據特區法律發出的命令的作為。

案件編號：WKCC 5000/2024