鞏固立案登記制改革　最高法強調有案必立、有訴必理

最高人民法院周一（30日）正式對外發布《關於在審判工作中促進提質增效 推動實質性化解矛盾糾紛的指導意見》（以下簡稱《指導意見》），對切實保障當事人訴訟權利，促進矛盾糾紛實質性化解、一次性解決作出規定。

最高法指，近年來司法實踐中不同程度地存在就案辦案、機械司法等問題，導致案件進入訴訟後經歷立案、審判、執行多個程序，在上下級法院之間來回反復，未能及時回應群眾訴求、實質性化解糾紛，人民群眾對此反映強烈。

為此，《指導意見》突出強調各級法院要嚴格落實立案登記制要求，加強起訴受理階段的釋明指導，對屬於人民法院受理案件範圍的起訴事項不得隨意以不符合條件為由不予登記立案。也不能僅僅因為訴訟代理人未提交授權委托書及相關證明材料、當事人起訴主張的案由明顯錯誤、起訴材料缺少單位印章或者法定代表人、主要負責人簽章就徑行裁定不予受理、不予立案或者駁回起訴。《指導意見》還強調，對當事人提起的符合法律規定的反訴、增加或者變更訴訟請求等，不得以「另行起訴」、「執行階段解決」等理由拒絕受理。