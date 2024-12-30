港府發表四大旅遊發展定位　強化高品質體驗　推動文體生態

港府大力催谷旅遊業。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（30日）公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》，發表四大旅遊發展定位、59項行動鋼領及其他133項措施。羅表示，疫情後旅客的出行模式及消費模式大變，香港旅遊業需要求變配合，雖然她接任此職位不及2個月，但為照時間表發有藍圖2.0，已立即着手準備，印刷版需遲些才可供市民領取。

羅希望全港市民都能做到好客之道，令旅客賓至如歸；又指香港的優點明顯，是中西文化薈萃。局方提出四大旅遊文化定位，包括強化國際旅遊城市樞紐及「一程多站」示範核心區的角色；高品質旅遊體驗城市的定位；凸顯香港本地文化特色，善用香港中外文化藝術交流中心的定位，實現「以文塑旅、以旅彰文」；以及強調重量更重質，建設可持續旅遊發展的示範，有助吸引旅客會想再次來香港。羅又稱，會致力推動文化、體育、生態及盛事的旅遊方向。羅稱，藍圖2.0是為香港旅遊業未來5年的整體工作方向和策略，希望形成到香港市民都有好客之道，為旅客提供高質素服務。

香港旅遊發展局主席彭耀佳表示，藍圖2.0有助促進跨部門跨業界合作，打造香港成為世界旅遊輸紐，旅發局會全力協助落實上述藍圖的措施，例如持續優化海島旅遊、綠色旅遊，為旅客提供多元化體驗。旅發局也會捉緊提升穆師林認證，與回教機構合作，逾130間餐廳取得穆師林餐廳認證，吸引中東旅客。他又稱，航空運力漸漸恢復，對本港旅遊業前景充滿信心，將大力與業界一同推廣香港。旅遊業監管局主席馬豪輝表示，旅監局會做好吸引和培養專業人才的工作，未來會聯繫不同大專院校等，推廣導遊的相關就業措施。

羅表示，最重要是現時本港機遇處處，包括大熊貓、非深圳居民也可來港、入境免稅額提升等，受惠於中央政策]，令旅客人數有所增加，平均每月多20至30%旅客來港，她指要如何令旅客「心思思」再來港；第二重點是旅遊業以往旅客人數多，花費在接待功夫上不足，面對新出行和消費習慣、要把握機遇求變；第三是「人人皆是旅遊大使」，希望令內地旅客來港感到香港人笑容多了、普通話和英文講得更好。夜繽紛方面，她稱無提到不代表不會繼續做，現時不只夜繽紛，是日夜都繽紛，18區都有，讓市民旅客一同參加，現時也見市民夜啲都會願意外出感受節日氣氛。廟街方面，是傳統本地人外地人都會去的地方，知道當地商戶仍會繼續擺檔。