春運期間　推出系統自動提交購票訂單功能

內媒周一（30日）從鐵路12306科創中心獲悉，鐵路12306（含網站、手機客戶端，下同）進一步優化購票信息預填服務，開設「購票信息預填優化試點」專區，在北京市、天津市、上海市、江蘇省、浙江省、廣東省各車站往返四川省、重慶市各車站始發終到列車的長途區段車票發售中，在購票信息預填的基礎上，試點推出「系統自動提交購票訂單」功能，旅客可預填購票信息並預支付票款，鐵路12306將根據旅客設定自動為其提交訂單，使購票更加便捷。

鐵路12306科創中心相關負責人介紹， 2024年12月30日至2025年2月8日間，鐵路部門在北京市、天津市、上海市、江蘇省、浙江省、廣東省各車站往返四川省、重慶市各車站始發終到列車的長途區段車票發售中，試點推出「系統自動提交購票訂單」功能。即日起，鐵路12306用戶可通過新開設的「購票信息預填優化試點」專區，預填乘車日期為春運期間任意一天的購票訂單，每個訂單可選擇「1個乘車日期+最多60個車次」的組合，每名用戶最多可同時保有6個待提交的購票訂單，每個訂單的乘車人最多不超過9人。

該負責人指出，「購票信息預填優化試點」專區服務上線後，用戶預填購票信息的時間範圍更廣，系統自動提交購票訂單使得用戶無需時刻關注車票起售時間，有效提升購票體驗，同時有利於鐵路部門收集旅客出行需求，為增加運力投放提供參考。下一步，鐵路部門將密切關注新功能試點情況，認真聽取旅客朋友的意見建議，持續優化完善鐵路12306功能，努力提供更加優質高效的購票服務。